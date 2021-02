Rúben Amorim tem travado a euforia do plantel do Sporting e para alertar os jogadores recorre com frequência ao exemplo do Benfica de Bruno Lage: terminou a primeira volta com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto e acabou por perder o campeonato para os dragões devido à segunda volta.









O treinador leonino tem mantido o mesmo discurso para fora e para dentro do plantel. Amorim quer a equipa a pensar “jogo a jogo”, afastando assim a pressão de assumir uma luta pelo título. Os leões fizeram uma primeira volta quase imaculada. Nos 17 jogos somaram 45 pontos, fruto de 14 vitórias e três empates. Marcaram 36 golos e sofreram apenas 9. O Sporting tem a melhor defesa da prova e é a única equipa que ainda não sofreu qualquer derrota na Liga. Além disso, os leões viram a Liga com seis pontos de vantagem sobre o FC Porto, nove pontos para o Sp. Braga e 11 para o Benfica e o P. Ferreira.

Estes números motivam, mas não impressionam Rúben Amorim. “A primeira volta não dá títulos”, disse o técnico leonino após a vitória sobre o Marítimo (2-0), a única equipa portuguesa que conseguiu vencer o Sporting, eliminando-o da Taça de Portugal (2-0). Um aviso deixado pelo técnico para os jogadores, dirigentes e adeptos, travando a onda de euforia em torno da equipa.





É que presente na memória de todos está o Benfica de Bruno Lage em 2019/20. As águias chegaram ao fim da primeira volta com 48 pontos, fruto das 16 vitórias e uma derrota. Além disso, tinham mais golos marcados (42) e menos sofridos (6) do que o atual Sporting.





Na base do desaire das águias esteve também a imaturidade do plantel. E é isso que Rúben Amorim teme que possa acontecer ao Sporting. Tentou colmatar o problema da juventude no último mercado, com as contratações do avançado Paulinho (28 anos), do lateral direito João Pereira (36) e do defesa Matheus Reis (25).

Paulinho é ‘vitamina’ para pote



A chegada de Paulinho ao Sporting já teve o condão de mexer com a equipa. Pedro Gonçalves, conhecido por Pote, foi dos primeiros a sentir a pressão de agarrar um lugar e acabou mesmo por bisar frente ao Marítimo, no triunfo por 2-0. A contratação mais cara de sempre dos leões (pagaram 16 milhões de euro ao Sp. Braga) teve entrada direta no onze, aumentando a competitividade entre Pote, Nuno Santos e Tiago Tomás.