Rúben Amorim teme que o relvado sintético do Young Boys possa causar lesões graves aos jogadores do Sporting.



As preocupações do treinador do Sporting estão fundamentadas na sua própria experiência, quando, enquanto jogador, sofreu uma lesão grave no sintético do Estádio do Bessa, então em 2014/15 ao serviço do Benfica.









