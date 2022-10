Rúben Amorim perdeu a paciência com alguns dos jogadores do plantel e está disposto a fazer uma revolução na equipa, na sequência da eliminação da Taça de Portugal frente ao Varzim (1-0), uma formação da Liga 3, apurou o CM.



O treinador leonino ficou desolado com o desempenho da equipa e com a consequente eliminação da Taça de Portugal, um dos objetivos da equipa.









