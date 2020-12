"Anão, os milhões estão no teu ADN, jogas por quem os tem e foste dispensado por quem o deve". A crítica, ao que tudo indica dirigida a Bernardo Silva, jogador do Manchester City ao Benfica, foi colocada, na tarde desta terça-feira, numa tarja suspensa numa ponte junto ao Estádio do Dragão, no Porto.



A tarja foi colocada pelos Super Dragões poucas horas antes da partida entre o FC Porto e o Manchester City, esta noite, com início marcado para as 20h00, no Estádio do Dragão.

