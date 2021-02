"Andamos a correr atrás do prejuízo": Jorge Jesus recusa abandonar comando do Benfica

"Andamos a correr atrás do prejuízo", foi desta forma que o treinador do Benfica, Jorge Jesus, classificou a prestação da equipa, após mais um empate, desta vez frente ao Farense."Perdemos mais 2 pontos. Andámos à procura da vitória, fizemos 10 finalizações dentro da área, com oportunidades de fazer golo, mas não conseguimos concretizar. Depois estamos sempre sujeitos a sofrer contra-golpes, bola paradas... Não aconteceu, mas a equipa voltou a criar várias oportunidades e falta um jogador que meta a bola dentro do golo", afirmou ainda o técnico visivelmente insatisfeito.O treinador da equipa das águias, que está agora a 15 pontos do rival e líder da tabela Sporting, recusa, no entanto, abandonar o comando do Benfica.Jesus afirma que "a equipa cria imensas oportunidades para fazer golo e há sempre um indicador de qualquer defeito"."Nós sabemos de onde vem o nosso defeito ao longo de alguns meses e agora andamos à procura de alguma estabilidade técnica, física e emocional porque andamos atrás de um prejuízo".