André Almeida não joga amanhã com o Puskás Akadémia na 2ª mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência. O médio do V. Guimarães queixou-se de dores musculares e está entregue ao departamento médico. Recorde-se que os vitorianos deslocam-se à Hungria com uma vantagem confortável após o 3-0 da 1ª mão.









André Almeida, de 22 anos, é pretendido pelo FC Porto e é possível que ainda esta semana haja novidades. Os portistas aceitam emprestar um jogador para agilizar o negócio mas recusam pagar os 9 milhões de euros que os minhotos têm pedido. No Dragão considera-se que uma avaliação mais correta rondará os cinco milhões de euros.