A compra de um médio é agora a grande prioridade do FC Porto. Com a contratação de David Carmo e a boa resposta de Marcano na pré-época, baixou a urgência em contratar outro central. Sérgio Conceição pretende mais um extremo (criativo e capaz de jogar também como segundo avançado), mas o reforço do meio-campo está identificado como a questão mais premente que deve ser resolvida.









