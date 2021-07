André Almeida já treina no Benfica e sonha com Moscovo

André Almeida já integrou o treino coletivo do Benfica, sem limitações, e sonha com o regresso à competição frente ao Spartak de Moscovo na 3ª pré-eliminatória da Champions (4 de agosto).O lateral direito do Benfica, que está ausente da competição desde outubro do ano passado, já está totalmente recuperado da intervenção cirúrgica ao joelho direito e, sabe o, acredita que poderá dar o seu contributo à equipa no jogo de Moscovo que se reveste de grande importância para o Benfica, dado que se entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões terá um encaixe financeiro significativo. Para isso, terá de superar a equipa russa orientada por Rui Vitória, técnico que substituiu Jorge Jesus no comando do Benfica em 2015/16.