André André, do Vitória de Guimarães, infetado com Covid-19

O médio André André, do Vitória de Guimarães, está infetado com o coronavírus SARS-CoV-2, informou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O Vitória Sport Clube informa que o jogador da equipa principal de futebol, André André, teve uma deteção positiva ao [coronavírus] SARS-CoV-2, encontrando-se em isolamento e a cumprir o estabelecido no plano de contingência. O resultado foi obtido por teste antigénio e confirmado por teste PCR", indica a nota publicada pelo emblema vimaranense.

O futebolista de 32 anos, 'capitão' da formação de Guimarães, participou em 19 jogos oficiais na época em curso, tendo marcado até agora dois golos.

Na partida anterior da I Liga, em que os vimaranenses derrotaram o Estoril Praia, por 3-1, para a 19.ª jornada da competição, o guarda-redes Bruno Varela, os defesas Sílvio e Jorge Fernandes e os médios Tomás Händel e Tiago Silva também estiveram indisponíveis devido ao novo coronavírus.

Bruno Varela, Jorge Fernandes e Tiago Silva já recuperaram, tendo esta quarta-feira trabalhado às ordens do treinador Pepa na preparação para o encontro com o Vizela, da 20.ª jornada, marcado para as 15:30 de domingo, adiantou à Lusa fonte oficial do clube.