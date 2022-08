André Franco, médio criativo que na época passada esteve em plano de grande destaque na equipa do Estoril Praia, vai reforçar o FC Porto. O negócio faz-se por 4 milhões de euros, com os dragões a garantirem 90 por cento dos direitos económicos do jogador de 24 anos, que fez praticamente toda a sua formação no Sporting.









