Otávio é a grande baixa na equipa do FC Porto para o jogo com o Casa Pia, no domingo. Sérgio Conceição ainda não decidiu quem vai ocupar a posição, mas André Franco, sabe o CM, é uma das fortes possibilidades.



O jogador, contratado ao Estoril no início da temporada, tem ganho minutos e destaque nos últimos jogos do FC Porto e pode ser titular no jogo do Dragão, para o campeonato.









Ver comentários