André Franco renasceu no plantel do FC Porto ao ganhar espaço na equipa a lateral-esquerdo. Nesta posição foi a grande surpresa da equipa de azul e branco no triunfo da Taça de Portugal sobre o Vilar de Perdizes (2-0).









Tapado no onze na sua posição natural, médio-ofensivo, André Franco foi adaptado por Sérgio Conceição a lateral-esquerdo e a aposta do treinador foi claramente ganha. Marcou o primeiro golo e assistiu Evanilson no segundo que confirmou o triunfo na Taça. O jogador, de 25 anos, cumpre a segunda época ao serviço dos dragões, depois de ter deixado o Estoril. Face às lesões de Wendell (inflamação no tendão de Aquiles esquerdo) e Zaidu (coxa esquerda), a aposta de Sérgio Conceição foi no médio. A exibição foi de luxo e dá garantias para os próximos jogos, a começar já com o Antuérpia, na quarta-feira, referente à Liga dos Campeões. Esta época, Franco participou em sete jogos, registando um golo e duas assistências.