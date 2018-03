André Gomes ovacionado em Camp Nou

Adeptos incentivam jogador português que admitiu sentir pressão em Barcelona.

21:27

La gran rebuda del Camp Nou a André Gomes. @LaTdP #valors [Fil amb gran final] pic.twitter.com/WGsNrUiRnx — Jaume Solà (@jaumesg82) March 14, 2018

O jogador português André Gomes admitiu, numa entrevista, que se sentia pressionado em Barcelona e que não estava a ter prazer a jogar.A entrevista deu que falar no país vizinho e levou muitos a questionar como reagiria o Camp Nou, estádio do Barça, à próxima entrada do atleta, que assegurou não se sentir bem em campo e que só pensava "em coisas más".A resposta está aí: André Gomes entrou em campo na partida desta quarta-feira frente ao Chelsea, em substituição de Busquets, aos 61 minutos.Os adeptos do Barça não desiludiram e receberam o português de braços abertos e com uma enorme ovação de incentivo.O momento foi captado em vídeo e já está a dar que falar nas redes sociais: