André Gomes regressa aos treinos do Everton 86 dias após lesão no tornozelo

O futebolista internacional português André Gomes voltou esta terça-feira a treinar no relvado com o plantel do Everton, 86 dias após sofrer uma fratura com desvio no tornozelo, informaram hoje os 'toffees'.

"Tão bom ver André Gomes de volta aos treinos com o resto dos rapazes. Apenas 86 dias após a sua lesão. André Gomes juntou-se à equipa para realizar pequenos exercícios", pode ler-se no 'Twitter' oficial do Everton.

Por sua vez, também na mesma rede social, André Gomes expressou a felicidade de regressar aos treinos: "É bom estar de volta com a equipa. Foi a primeira sessão de treino com os rapazes. Quero melhorar todos os dias para estar pronto o mais rápido possível."

O médio, de 26 anos, esteve em recuperação em Portugal, depois de ter sofrido há quase três meses, no início de novembro, uma fratura com desvio do tornozelo, no jogo diante do Tottenham, na Liga inglesa (1-1).

O treinador Carlo Ancelotti, que assumiu a equipa dos 'toffees' no 'Boxing day', a seguir ao natal, já depois de Marco Silva ter sido substituído no início de dezembro pelo interino Duncan Ferguson, tinha dito que o jogador estava próximo de regressar.

Ao fim de 24 jornadas disputadas no campeonato, os 'toffees' ocupam o 12.º lugar, com 30 pontos