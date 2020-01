André Gomes regressa aos treinos no Everton

André Gomes regressou esta terça-feira ao centro de treinos do Everton, onde foi recebido em ambiente de festa pelos colegas e staff técnico.O médio, de 26 anos, vai iniciar treino individual depois da grave lesão sofrida (fratura com desvio do tornozelo esquerdo) há dois meses, no jogo diante do Tottenham, na Liga inglesa (1-1).Na sua página oficial na internet, o Everton documentou em vídeo o regresso do internacional português, com o jogador a atravessar o relvado e a reencontrar-se com os companheiros de equipa no balneário.Carlo Ancelotti, técnico do Everton, disse recentemente que o jogador está a fazer uma "recuperação fantástica" e que espera contar com ele no mais tardar em abril.