André Gomes sem jogar entre quatro a seis meses

André Gomes pode ficar sem jogar quatro a seis meses devido à lesão grave num pé. Feitas as contas, o internacional português deverá regressar em maio, altura em que já só faltam três jornadas para terminar a Liga inglesa, e fica em dúvida para o Euro’2020, que se joga em junho.O médio do Everton sofreu uma fratura com desvio do tornozelo direito no domingo, contra o Tottenham (1-1), e espera-se que não tenha qualquer sequela.A recuperação depende de vários fatores, como o próprio jogador, a equipa técnica que o acompanha ou a fisioterapia.Domingos Gomes, antigo médico do FC Porto, contou aoque André Gomes "vai voltar a jogar sem problemas, mas abaixo dos seis meses é lucro. Trata-se de uma lesão muito longa". "Provoca aquela reação que se vê na cara do André. É aterrador. O tornozelo vira todo para um lado. Aí só há uma solução: cirurgia. Ganhar ritmo e estar apto demora o que tiver de demorar", contou.