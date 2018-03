Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Gomes não quer sair de casa por viver momento menos feliz em Barcelona

Futebolista diz que tem vergonha.

08:32

A passar um momento menos feliz em Barcelona, André Gomes admite que às vezes sente vontade de se isolar, perante tantas críticas de que é alvo. "Já me aconteceu em mais do que uma ocasião não querer sair de casa. Não quero que as pessoas me vejam, sinto vergonha", confidenciou, em declarações à revista espanhola ‘Panenka’.



"Os primeiros 6 meses foram bons, mas depois as coisas mudaram. Talvez a palavra não seja a mais correta, mas passou a ser um inferno porque comecei a sentir mais pressão. Vivo bem com a pressão de fora, o problema é a que coloco sobre mim mesmo", acrescentou o médio, que ainda admitiu não se sentir "bem em campo".