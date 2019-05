André Onana: "Não há muitos guarda-redes negros ao mais alto nível”

Guardião do Ajax afirma que deve existir uma mudança no futebol.

18:30

André Onana, jogador do Ajax revela, numa entrevista dada à BBC, que existe uma diferença entre as raças negra e branca no que toca ao trabalho feito pelos guarda-redes.



"Temos [os guarda-redes negros] que trabalhar mais. Não vejo a diferença entre os guarda-redes brancos e negros. São iguais. Eu cometo erros e toda a gente comete erros. Os guarda-redes negros têm de estar muito bem preparados porque não é nada fácil", referiu.

O guardião da equipa holandesa é uma das estrelas da equipa que tem dado que falar no mundo do futebol. Esta mensagem surge na véspera de um segundo confronto com o Tottenham para a Liga dos Campeões.

O jogador alerta ainda para a falta de guarda-redes negros no patamar profissional e para a igualdade de feedback positivo que têm com os guarda-redes brancos.



"Não há muitos negros ao mais alto nível porque há pessoas que ainda tem a ideia de que não somos seguros e que cometemos demasiadas falhas. É algo que temos que mudar. Não é fácil para nós chegar a este nível, mas isso a mim não me importa. Branco ou negro, no fim de tudo sou um guarda-redes", concluiu.