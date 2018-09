Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Silva consolida liderança da lista de marcadores de liga espanhola

Futebolista inaugurou o marcador aos 48 minutos do jogo Eibar-Sevilha.

Por Lusa | 19:50

O Sevilha manteve-se este sábado na luta pela liderança da liga espanhola de futebol, ao vencer no terreno do Eibar por 3-1, num jogo em que o marcador foi inaugurado pelo português André Silva, líder a lista de 'artilheiros' da prova.



Três dias depois de ter bisado no triunfo, por 3-0, da equipa andaluz sobre o Real Madrid, André Silva voltou a marcar, inaugurando o marcador aos 48 minutos, e lidera a tabela com uma média de um golo por jogo.



Os festejos do segundo golo do Sevilha, apontado por Banega (58) na conversão de uma grande penalidade, provocaram a queda de uma barreira da bancada, onde se encontravam os adeptos andaluzes e forçaram uma paragem de cerca de cinco minutos. Pelo menos dois adeptos ficaram feridos.



Os dois últimos golos do encontro, da sétima jornada, surgiram já em tempo de descontos, com Barega a 'bisar' aos 90+4, e Joan Jordan a marcar para a equipa da casa aos 90+10.



O triunfo deixa o Sevilha a um ponto do líder, o FC Barcelona, que este sábado empatou com o Atlethic Bilbau, e em igualdade com o Real Madrid, que ainda hoje recebe o vizinho Atlético.