André Silva dá show e bisa na Bundesliga

André Silva está em grande momento na Bundesliga. Este sábado esteve em campo apenas 45 minutos, mas assinou uma prestação avassaladora na vitória 4-1 do E. Frankfurt, fora, diante do Hertha Berlim.

O avançado português, de 24 anos, entrou no segundo tempo quando a equipa de Frankfurt perdia. E logo nos primeiros minutos após o descanso assistiu o ex-leão Bas Dost para o empate. Depois, marcou um golaço de calcanhar a culminar uma grande jogada do japonês Kamada. Já perto do final do encontro fechou a contagem num remate forte sem hipóteses. O internacional português apontou o 10º golo na Liga alemã (14º em todas as competições) e tem cinco finalizações certeiras nos últimos seis encontros. É o avançado europeu mais goleador desde a retoma.

Com este triunfo em Berlim, o Eintracht (Gonçalo Paciência só há poucos dias voltou aos treinos sem limitações), subiu ao nono lugar com 38 pontos.

Na jornada de ontem,o Bayern Munique poderia desde já garantir a conquista do oitavo troféu consecutivo. Mas antes da vitória frente ao Borussia M’Gladbach, em casa, por 2-1, o Borussia Dortmund não perdeu e adiou a decisão. O avançado norueguês Haaland voltou a salvar o segundo classificado da liga alemã já nos descontos, marcando o 1-0 final (Raphael Guerreiro foi titular e viu o golo ser-lhe anulado por mão).

Na próxima jornada e quando faltam realizar três rondas para o termo do campeonato, o Bayern (defronta o Werder Bremen) só precisa de fazer o mesmo resultado que o Borussia Dortmund, (que recebe o Mainz), para festejar mais um título.