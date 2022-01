André Silva e Danilo Pereira infetados com Covid-19

O avançado internacional português André Silva, que representa o 10.º classificado da Liga alemã de futebol, RB Leipzig, teve um teste positivo ao SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, anunciou esta segunda-feira o clube.

"André Silva e (o médio francês) Christopher Nkunku tiveram testes positivos à Covid-19 enquanto estiveram de férias em Portugal e em França e estão em quarentena. Após o seu auto isolamento, a dupla vai voltar a Leipzig ainda esta semana. Serão submetidos a testes anti-Covid-19, bem como outros exames médicos, antes de voltarem aos treinos", lê-se em comunicado.





Danilo Pereira, médio português do PSG, está infetado com covid-19, informou esta segunda-feira o clube francês.O jogador, que já foi colocado em isolamento, junta-se assim a Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala, os outros elementos da equipa que também estão a braços com o vírus.O PSG defronta hoje o Vannes, nos 16 avos-de-final da Taça de França.