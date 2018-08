Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Silva emprestado ao Sevilha pelo AC Milan

Português de 22 anos já esteve hoje na capital da Andaluzia, onde passou os habituais testes médicos e assinou contrato.

21:12

O internacional português André Silva vai jogar esta temporada no Sevilha por empréstimo dos italianos do AC Milan, anunciou o clube da primeira divisão espanhola numa nota publicada no seu site oficial.



O emblema andaluz adiantou que o acordo de cedência contempla também a opção de compra do passe do avançado, de 22 anos, que foi contratado pelos milaneses ao FC Porto em 2017, a troco de 38 milhões de euros.



André Silva já esteve hoje na capital da Andaluzia, onde passou os habituais testes médicos e assinou contrato, tornando-se, assim, no sétimo reforço do Sevilha, depois das contratações de Roque Mesa, Amadou, Vaclik, Sergi Gómez, Joris Gnagnon e Aleix Vidal.



Na última época, o ponta de lança luso raramente foi uma aposta firme no AC Milan, cumprindo apenas 18 jogos como titular. Apesar disso, participou ainda num total de 40 encontros, no somatório de todas as competições, e contribuiu com dez golos.