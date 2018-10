André Silva reconhece arranque "inimaginável" na Liga Espanhola

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O futebolista português André Silva, que chegou no último defeso ao Sevilha, disse esta terça-feira que era "impensável" ser, neste momento, o melhor marcador da Liga Espanhola com sete golos marcados em sete jogos.



"Não estava à espera de chegar aqui e ter já sete golos marcados e que a equipa estivesse a jogar tão bem. Gosto de pensar positivo, mas este arranque era inimaginável para mim", referiu o jogador português.



O jogador do Sevilha, disse ainda que, o mais importante para um futebolista, é "ter a cabeça limpa" porque "com confiança, podem fazer-se coisas muito importantes".



O atleta falou igualmente da exigência dos adeptos do clube espanhol, valorizou a ajuda do compatriota Daniel Carriço e, sobre a filosofia de jogo que o seu treinador pretende colocar em prática, diz que "com jogadores tão bons" o jogo é mais fluído e os avançados têm mais ocasiões para marcar, referindo ainda que o entendimento que tem com os avançados do clube é positivo.



"Entendo-me muito bem com o Ben Yedder, mas quem me surpreende mais é Jesús Navas, que corre muito e nunca para, não se cansa", disse André Silva, líder dos marcadores da Liga espanhola, com sete tentos, contra seis de Stuani e cinco de Messi e Aspas.