André Ventura: "Fui convidado para ser várias coisas nestas eleições do Benfica"

André Ventura disse que rejeitou convites para fazer parte das eleições no Benfica, não especificando em que funções ou a convite de que candidato(s). À TVI, o líder do Chega apontou ainda a incongruência de alguns políticos, depois da polémica sobre a presença de António Costa e Fernando Medina na Comissão de Honra da candidatura de Luís Filipe Vieira."Fui convidado para ser várias coisas nestas eleições à presidência do Benfica. Entendi que não devia aceitar por ter estabelecido esse compromisso. Foi uma decisão pessoal. Não deixo de notar a incoerência daqueles que nos últimos meses me atacaram por ligações ao Benfica e por ligações aos dirigentes do Benfica e que estão agora nestas comissões de honra", disse o deputado.Questionado sobre os problemas de Vieira com a justiça, Ventura sublinhou: "Se fosse condenado por corrupção teria de sair da presidência do Benfica. Penso que ele sabe isso e estou convencido que pensa da mesma forma."