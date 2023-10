André Villas-Boas está a ser cada vez mais pressionado a avançar de imediato para a presidência do FC Porto.



Vários apoiantes do ex-treinador dos dragões, desde sócios notáveis a elementos das claques, entendem que, mais do que manifestar disponibilidade, Villas-Boas já devia ter dito que vai candidatar-se às eleições de 2024.









