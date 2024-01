André Villas-Boas dá o pontapé de saída oficial da sua candidatura à presidência do FC Porto na próxima quarta-feira, dia 17. O CM sabe que a escolha da data não é inocente, respeitando uma máxima que será aplicada durante toda a campanha: deixar a equipa de futebol de fora do combate eleitoral.





A apresentação da candidatura está marcada para a Alfândega do Porto, às 19h00 do dia 17. Exatamente a meio do ciclo desportivo da equipa de futebol. Ou seja, três dias depois da receção ao Sp. Braga e três dias antes de novo jogo no Dragão, com o Moreirense.