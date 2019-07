Andreas Pereira renova com Manchester United até 2023

O futebolista brasileiro Andreas Pereira renovou contrato com o Manchester United até 2023, com mais um ano de opção, revelou esta sexta-feira o clube inglês.Pereira, médio de 23 anos, chegou ao United ainda nos escalões de formação, em 2012/13, e pela equipa principal efetuou 35 jogos e marcou dois golos.O jogador cumpriu 22 jogos na última época, alguns dos quais com José Mourinho como treinador, e depois com o técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer."Passei tanto tempo em Manchester, que já olho para a cidade e para o clube como a minha casa. Estou muito feliz por continuar a carreira aqui. O treinador mostrou grande confiança e estou ansioso para começar a época com ele", referiu o jogador.