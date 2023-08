A árbitra portuguesa Andreia Sousa fez história, no domingo, ao tornar-se na primeira mulher a integrar uma equipa de arbitragem de um jogo do principal escalão de futebol português, informa o Record.A mulher de 36 esteve como assistente de Ricardo Baixinho no encontro entre o Rio Ave e o Chaves. O momento foi destacado pelas equipas participantes e pela Liga.Andreia recebeu camisolas autografadas do Rio Ave, Chaves e da Liga Portugal.