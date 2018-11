Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Angola é campeã do mundo de futebol adaptado

Esta é a segunda final consecutiva da seleção angolana.

A seleção de Angola sagrou-se campeã do mundo de futebol com muletas ao vencer hoje de madrugada, nas grandes penalidades, a congénere da Turquia por 5-4, na final que decorreu no México.



A final, que opôs a vice-campeã do mundo (Angola) à campeã da Europa em título (Turquia), foi decidida nas grandes penalidades, face ao nulo registado no tempo regulamentar, que se manteve no prolongamento.



Empatados a quatro golos após oito grandes penalidades, o guarda-redes Jesus defendeu uma, a nona, e Heno Guilherme apontou o golo vitorioso.



Esta é a segunda final consecutiva da seleção de Angola. Na primeira presença no jogo decisivo, em 2014, também no México, Angola perdeu diante da Rússia 3-1.



Nas meias-finais, os pupilos de Augusto Baptista "Chieto" venceram o Brasil por 2-1, após prolongamento, com golos de Heno Guilherme e José Candieiro.



Antes, na fase de grupos, Angola goleou a Ucrânia (4-0), venceu a Espanha (1-0), Itália (2-0) e Polónia (6-5 aos penalties), tendo registado a única derrota contra o Haiti (1-2).