Angola estreia-se com empate frente à Tunísia na Taça das Nações Africanas

A seleção de Angola estreou-se esta segunda-feira na edição de 2019 da Taça das Nações Africanas com um empate frente à Tunísia.O marcador foi inaugurado por Msakni, da Tunísia, através de grande penalidade, convertida aos 34 minutos de jogo.A resposta de Angola chegou ao minuto 73' com um tiro certeiro de Djalma, avançado que passou por várias equipas do futebol português, inclusive o FC Porto.Angolanos e tunisinos, com um ponto cada, ficam agora a aguardar o desfecho do jogo entre o Mali e a Mauritânia, que hoje completa a primeira jornada do grupo E. Os dois primeiros de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros apuram-se para os oitavos de final.Depois de ter falhado as duas edições anteriores, Angola participa pela oitava vez na CAN -- em 2008 e 2010 conseguiu atingir os quartos de final.