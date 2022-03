Cristiano Ronaldo está definitivamente a ter um ano para esquecer. Com o afastamento da Liga dos Campeões (derrota frente ao Atl. Madrid por 1-0), o Man.United irá, muito provavelmente, terminar a temporada sem conquistar qualquer título. Algo raro para CR7.









Esta será mesmo a primeira vez, desde 2009/10 (estava no Real Madrid), que o internacional português vai terminar uma época sem arrecadar um único título coletivo. Isto porque além da eliminação na Champions, os ‘red devils’ estão no quinto lugar da Liga inglesa a 20 pontos do líder, o Man. City, já foram afastados da Taça de Inglaterra e não conseguiram erguer a Taça da Liga Inglesa.

Mas a terça-feira passada trouxe mais más notícias para o avançado. É que Cristiano Ronaldo não fez nenhum remate enquadrado à baliza do Atl. Madrid. Esta foi a primeira vez que tal aconteceu na prova desde 2011. Na altura, CR7 estava no Real Madrid e não conseguiu incomodar o guarda-redes do Barcelona, na 2.ª mão das ‘meias’ da Champions. O jogo terminou empatado (1-1), o que ditou o afastamento dos merengues. O Barça tinha vencido no primeiro jogo (2-0).



Seca de troféus



O Man. United vai para a terceira época seguida sem arrecadar títulos. Esta é já a maior seca de troféus do clube nos últimos 40 anos. A última vez que os ‘red devils’ festejaram uma conquista foi com José Mourinho em 2017. Venceram a Liga Europa e a Taça da Liga inglesa.





Messi e Ronaldo de fora



Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vão falhar pelo segundo ano consecutivo os quartos de final da Liga dos Campeões. Esta temporada, o Man. United foi eliminado pelo Atl. Madrid, enquanto o PSG foi afastado pelo Real Madrid.