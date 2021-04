"Temos de marcar um golo para reabrir a eliminatória, mas sem ansiedade, porque isso pode ser prejudicial", disse Sérgio Conceição na antevisão do jogo desta terça-feira com o Chelsea, da 2ª mão dos quartos de final da Champions.

O FC Porto precisa de inverter a derrota (0-2) trazida do primeiro jogo (em casa emprestadada pelo Sevilha ,que terça-feira volta a ser palco do encontro, agora como reduto dos ingleses devido aos constrangimentos da pandemia).





Ainda assim, o técnico não quer a equipa a ir com "muita sede ao pote", até porque a equipa tem de estar concentrada "em todos os momentos do jogo" até para "não sofrer" golos. Conceição garante um dragão "confiante" com vontade de superar e acreditar que tal é possível, à semelhança do que aconteceu na eliminatória anterior, com a Juventus.

"Independentemente do resultado, não podemos apagar o que se tem feito num país onde gastamos o que gastamos, uma diferença inacreditável em relação aos outros. Estamos prontos para ir à luta e para dar luta", destacou Conceição.

O técnico não garantiu a titularidade de Sérgio Oliveira (falhou a 1ª mão por castigo) por ainda estar a recuperar de uma pequena lesão: " Um problema muscular é sempre perigoso e estamos numa fase muito importante da época, temos o campeonato para disputar e jogos muito exigentes".