Antigo diretor de comunicação do Benfica terá comprado 800 livros sobre Luís Filipe Vieira

Empresa terá faturado ao clube da Luz cerca de 4500 euros referentes à compra de centenas de livros.

A empresa do antigo diretor de comunicação do Benfica, João Gabriel, terá comprado 800 livros sobre Luís Filipe Vieira, com o título 'Missão Benfica', em abril de 2013.



Segundo um email enviado por João Gabriel a Miguel Moreira, diretor financeiro do clube da Luz, é revelado que a empresa de comunicação terá faturado ao Benfica cerca de 4500 euros referentes à compra de 800 livros.



Estas são algumas das últimas revelações do site 'Mercado de Benfica'.