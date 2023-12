Antigo internacional brasileiro aparece após rapto: "Saí com uma mulher casada e o marido sequestrou-me"

23h30 de domingo (2h30 de terça-feira em Portugal), citadas pela imprensa brasileira, disseram que encontraram o jogador a andar pela rua. A polícia continua a investigar o caso.



"O Marcelinho está a chegar aqui [Divisão Antissequestro da Polícia Civil]. Ele está bem. Falei com ele por telefone", disse o delegado-geral da Polícia Civil, Osvaldo Nico Gonçalves. O agente da autoridade disse que estão a procurar esclarecer a história relatada no vídeo. Três pessoas, dois homens e uma mulher, já foram detidos.



O antigo internacional pela seleção do Brasil terá ido a um evento musical no Estádio do Corinthians, antes de desaparecer.

O brasileiro, de 51 anos, jogou no Flamengo antes de chegar ao Corinthians. Depois de se reformar tornou-se comentador desportivo e envolveu-se na vida política. Até janeiro exerceu o cargo de secretário de Desporto e Lazer no município de

Itaquaquecetuba.



O antigo internacional brasileiro Marcelinho Carioca, desaparecido desde domingo , apareceu esta segunda-feira. O ex-jogador, num vídeo em que aparece com um olho negro, relatou o sucedido."Estava numa festa e saí com uma mulher casa. Depois o marido dela sequestrou-me", contou no vídeo que circula nas redes sociais.As autoridades, que foram acionadas pelas