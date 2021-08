Antigo internacional escocês e estrela do Man. United, Denis Law, sofre de Alzheimer

O antigo futebolista internacional escocês Denis Law, conhecido como 'The King' e antiga estrela do Manchester United, revelou esta quinta-feira sofrer da doença de Alzheimer e de demência.

O escocês, de 81 anos, que continua a ser um dos melhores marcadores da história do Manchester United, com 237 golos, apenas atrás do seu antigo companheiro de equipa Bobby Charlton e de Wayne Rooney, explicou o diagnóstico, de "demência mista".

"Têm sido tempos muito difíceis para todos e o longo período de confinamento certamente não ajudou", disse o antigo jogador, que integrou a 'Trindade do United', formado por Boby Charlton, ele e George Best, já falecido.

O trio atacante dos 'red devils' esteve na conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1967/68, 4-1 ao Benfica no prolongamento, um jogo que Denis Law, Bola de Ouro em 1964, não jogou.

Law disse ainda que espera continuar a ir a Old Trafford para assistir ao United, mas que tem de ajustar o seu estilo de vida à condição de saúde.

"Entendo o que está a acontecer e é por isso que quero explicar a minha situação, enquanto sou capaz. Porque sei que virão dias em que não o conseguirei e é terrível pensar nisso agora", disse o antigo jogador, reconhecendo que tentou ignorar os primeiros sinais e que a memória começa a fugir.

Apesar de 12 épocas no Manchester United, clube que representou entre 1962 e 1973, Law jogou também no Huddersfield, no Manchester City e nos italianos do Torino.