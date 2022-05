Antigo internacional turco condenado a 14 anos de prisão por homicídio de jovem

Um antigo internacional turco sub-20 foi condenado a 14 anos e sete meses de prisão por homicídio. Sezer Öztürk matou um homem, de 24 anos de idade, a 19 de setembro do ano passado, que viria a morrer no local, em Istambul, na Turquia. Tudo terá sucedido após uma discussão no trânsito.O Ministério Público turco exigiu 23 anos de prisão por homicídio e agressão mas a pena acabou por ser reduzida a 17 anos.O ex-futebolista escapou à alçada das autoridades durante várias semanas mas foi encontrado e detido em novembro de 2021.Sezer Öztürk, de 36 anos, retirou em 2016 ao serviços dos turcos do Eskisehirspor. No início da carreira, o jogador que participou no Mundial sub-20 pelo país-natal em 2005 alinhou nos alemães do Bayer Leverkusen e do Nuremberga. Na Turquia, envergou também a camisola de Besiktas e Fenerbahçe.