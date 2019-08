João Soares de 17 anos, antigo jogador das camadas jovens do Tondela, morreu esta terça-feira de madrugada num acidente de carro em Remouco, Tábua.Do acidente terão ainda resultado seis feridos, um em estado grave.O Tondela lamentou a morte do atleta em comunicado. João Soares, de 17 anos, jogava agora no Tourizense."João Soares, conhecido no futebol por "Suarez", faleceu esta madrugada, vitima de acidente de viação.

Suarez representou o nosso clube durante cinco épocas, tendo feito parte do plantel dos sub-17 na temporada passada.

À família enlutada, o CD Tondela apresenta as mais sentidas condolências."