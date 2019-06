Antigo jogador do Marítimo em risco de morte súbita afastado da CAN

O camaronês Joel Tagueu, avançado que jogou a última época e meia no Marítimo, foi afastado da Taça das Nações Africanas de 2019 devido ao risco de morte súbita em campo."O médico dos Leões Indomáveis, o professor William Ngatchou, detetou no avançado Joel Tagueu uma anomalia na implantação de uma artéria coronária, não havendo risco zero na possibilidade de morte súbita sobre o terreno do jogo", lê-se no comunicado da Federação camaronesa.O jogador, de 25 anos, preparava-se para defrontar hoje a Guiné-Bissau e não só foi dispensado da prova como ainda tem a carreira ameaçada. Prontamente, o Marítimo mostrou o apoio ao atacante."O Club Sport Marítimo lamenta as notícias, em redor da condição clínica de Joel Tagueu e coloca-se ao lado do jogador neste momento particularmente difícil", lê-se no comunicado, em que os madeirenses informam também que estão "a analisar todos os exames médicos feitos pelo jogador, ao longo da época e meia em que vestiu a camisola verde-rubra".Joel Tagueu chegou à Madeira em janeiro de 2018, por empréstimo do Cruzeiro. Desde então mostrou boas qualidades e somou 19 golos em 48 partidas oficiais, sendo que ainda não está definido se o clube brasileiro, de Belo Horizonte, admite ceder o jogador por mais uma temporada.