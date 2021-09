Antigo jogador Rio Ferdinand chocado com imagem de Messi: "Não consegui vê-lo ali deitado"

A imagem de Lionel Messi deitado no chão atrás da barreira na marcação de um livre, no jogo desta terça-feiracom o Manchester City, indignou Rio Ferdinand. O antigo jogador inglês, agora comentador televisivo, considerou a situação desrespeituosa."Nem queríamos acreditar. É um dos melhores da história, se não mesmo o melhor. No momento em que o Pochettino lhe pediu no treino para fazer aquilo, alguém devia ter aparecido e devia ter dito 'não, não, não, o Messi não pode fazer isto'. Não podes, é falta de respeito. Não deveria ter acontecido. Se eu estivesse na equipa teria dito 'calma, eu faço-o por ti'. Não consegui ver o Messi ali deitado, não é algo que se faça ao Messi", disse o antigo defesa do Manchester United, em declarações à 'BTSport'.O comentador também falou do primeiro golo do argentino pelo PSG. "O ritmo, a força, o equilíbrio, a técnica que utilizou para colocar bola onde a pôs... Fenomenal", explicou Rio Ferdinand, que ainda elogiou o trabalho de Achraf. "A atuação do Hakimi é muito importante porque leva o defesa atrás dele. Quando tens jogadores como Hakimi, que causam estragos assim, abrem espaços que alguém como Messi é capaz de explorar."