Mihajlovic sai do hospital para orientar Bolonha no arranque da liga italiana

O treinador sérvio Sinisa Mihajlovic, que se encontra em tratamento para tentar debelear uma leucemia, saiu do hospital para estar este domingo no banco do Bolonha no arranque na Liga italiana de futebol, frente ao Verona.O técnico sérvio anunciou em julho que lhe tinha sido diagnosticada leucemia, iniciando de imediato o tratamento, e escolheu hoje surgir no estádio do Verona após um mês de hospitalização.Mihajlovic, que chegou a estar vinculado ao Sporting, mas não orientou qualquer jogo, viu a sai equipa marcar primeiro, por Sansone, antes de o português Miguel Veloso fazer a igualdade 1-1, na estreia pela equipa da casa.Antigo internacional pela Jugoslávia e pela Sérvia-Montenegro, Mihajlovic chegou ao Bolonha durante a última temporada, recuperando a equipa dos lugares de descida para o 10.º posto final, a meio da tabela, iniciando hoje nova temporada.