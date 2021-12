António Salvador poupou um milhão de euros devido ao facto de o futebolista Pedro Neto ter deixado passar prazos para reclamar esse valor.





Pedro Neto avançou com um processo judicial contra o Sp. Braga em setembro de 2020 para reclamar um milhão de euros, conforme constava no contrato que tinha assinado com o clube em março de 2017 e quando tinha apenas 16 anos. Os bracarenses colocaram uma cláusula onde referiam que pagariam a dita verba a Pedro Neto, caso o jogador fosse transferido até 31 de agosto desse ano. A saída do atleta para os italianos da Lazio ocorreu precisamente nessa data, mas os clubes apresentaram a transferência como um empréstimo.