António Salvador reeleito presidente da SAD do Sporting de Braga

António Salvador foi esta segunda-feira reconduzido como presidente da sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting de Braga, tendo sido eleito por unanimidade em assembleia-geral (AG) eleitoral realizada no auditório do Estádio Municipal de Braga.

Destinada exclusivamente a acionistas (ou seus representantes), a AG eleitoral da SAD minhota elegeu o seguinte conselho de administração para o quadriénio 2021/24 (inclusive): António Salvador (presidente), Manuel Rodrigues, Gaspar Barbosa Borges, Paulo Resende, Hernâni Portovedo, Joaquim Baptista da Costa, João Carvalho, Cláudio Couto e Hugo Vieira.

O Sporting de Braga informou ainda que foi aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalhos da AG eleitoral, referente à deliberação sobre a remuneração dos administradores eleitos.