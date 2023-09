António Silva nomeado para melhor futebolista sub-21

O futebolista do Benfica António Silva é um dos nomeados para o Troféu Kopa, da revista France Football, que distingue o melhor jogador de sub-21, numa lista de 10 finalistas que foi esta quarta-feira divulgada.

O defesa central internacional luso, de 19 anos, assumiu a titularidade no campeão nacional Benfica na época passada e foi peça importante na conquista do título, estatuto que mantém esta temporada, continuando a alinhar ao lado do capitão Otamendi.

António Silva, que conquistou também a Supertaça no arranque desta temporada, chegou à seleção portuguesa e esteve nos eleitos que disputaram o Mundial2022, no Qatar.

O central está atualmente integrado nos trabalhos de Portugal, que prepara os jogos da fase de qualificação para o Euro2024 frente à Eslováquia e Luxemburgo.

António Silva é o terceiro futebolista luso a integrar a lista final de nomeados. Em 2019, ano da segunda edição do prémio, o avançado João Félix, atualmente no FC Barcelona, terminou em terceiro lugar, enquanto Nuno Mendes, que joga no Paris Saint-Germain, esteve nos finalistas em 2021 e 2022, tendo terminado em quarto e quinto, respetivamente.

Para além de António Silva, estão também nomeados Jude Bellingham (Real Madrid), Pablo Gavi (FC Barcelona), Jamal Musiala (Bayern Munique), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Pedri (FC Barcelona), Alejandro Balde (FC Barcelona), Xavi Simons (Leipzig), Rasmus Hojlund (Manchester United) e Elies Wahi (Lens).

Em 2022, o troféu foi atribuído ao médio espanhol Pablo Gavi, do FC Barcelona.

A distinção em homenagem a Raymond Kopa, antigo internacional francês nas décadas de 1950 e 1960, será entregue o vencedor em 30 de outubro, durante a Gala da Bola de Ouro, que vai decorrer no Théâtre du Châtelet, em Paris.