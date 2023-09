António Silva quis falar para justificar vermelho

O defesa central António Silva fez questão de se justificar pelo lance no qual viu o cartão vermelho, frente ao Salzburgo, e que obrigou a equipa do Benfica a jogar com 10 elementos a partir dos 13 minutos. O jogador de 19 anos, ao sair do campo, já tinha pedido desculpa pelo lance que viria a resultar no penálti do 1-0 a favor dos austríacos. Gesto que no estádio mereceu aplausos dos adeptos. Mas entendeu ir mais longe, tendo solicitado à comunicação do Benfica para falar na ‘flash-interview’. "Peço desculpa pelo cartão vermelho, claro. Foi tudo com uma rapidez enorme. Tinha a ideia de que a bola não ia bater na trave. E depois de bater na trave vai-me ao braço. É um momento para eu aprender. De certeza que vou sair deste jogo mais crescido e estou aqui para ajudar no que for preciso", disse o jogador. Que teve grande apoio dos colegas, mas também do treinador Roger Schmidt na conferência de imprensa: "Vai evoluir com este cartão vermelho."Apesar do percalço, o internacional português deve manter a titularidade, embora Morato esteja à espreita de uma oportunidade no 11 inicial. O Portimonense é o adversário que se segue no campeonato, antes do clássico na Luz com o FC Porto (na próxima sexta-feira). Segue-se novo embate para a Liga dos Campeões. Na deslocação ao terreno do Inter, o castigo de António Silva obriga Schmidt a mudar. Morato deve ser a aposta.