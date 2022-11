Quando na quinta-feira, Fernando Santos anunciar os 26 jogadores que irão representar Portugal no Mundial do Qatar, é quase certo que o nome do central António Silva irá integrar a referida lista. Se a presença de Pepe, Rúben Dias e Danilo é um dado praticamente adquirido, o nome do quarto central que irá integrar a convocatória é uma das principais dúvidas. Mas, de acordo com o que foi possível apurar, o jovem, de 19 anos, deverá ganhar a corrida a José Fonte e Tiago Djaló, devendo estrear-se numa chamada do selecionador nacional.Leia no Record