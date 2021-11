Antunes abandona relvado em lágrimas após protesto de adeptos do Paços de Ferreira

O lateral Antunes abandonou hoje o relvado do Estádio do Marítimo em lágrimas após a derrota, por 2-0, frente à equipa madeirense da I Liga de futebol, devido aos protestos dos adeptos pacenses que marcaram presença no Funchal.

O encontro da 12.ª jornada da I Liga veio agravar a situação da formação nortenha, que aumentou para oito o número de jogos sem vencer no campeonato, com a última vitória a acontecer na quarta jornada frente ao Portimonense (0-1).

Após o apito final na casa maritimista, o conjunto de Jorge Simão foi agradecer aos adeptos presentes no Funchal e confrontado com os inúmeros protestos e demonstrações de desagrado, Antunes revoltou-se e teve de ser agarrado por colegas de equipa.

O lateral, de 34 anos, acabou abandonado o relvado lavado em lágrimas e a segurar o emblema.

O Paços de Ferreira perdeu uma posição na 12.ª ronda da I Liga, somando 11 pontos, após a derrota frente ao Marítimo que venceu pela primeira vez dentro de portas na presente edição do campeonato.