Anulada punição ao Benfica de jogo à porta fechada

O Benfica foi absolvido pelo Juízo Local Criminal de Lisboa de um castigo de jogo à porta fechada referente a 2020/21.









Os encarnados tinham sido punidos pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) em dezembro de 2020, devido ao apoio a grupos organizados de adeptos não registados, as denominadas claques ilegais.

O tribunal conclui que “as condutas adotadas pelo recorrente [Benfica] não consubstanciam atos de apoio proibido”. “Assim, não se pode concluir que, ao permitir a entrada de faixas e tarjas para os setores das claques acima indicadas, o recorrente promove uma discriminação positiva dos mesmos em relação aos demais adeptos, permitindo-lhes uma liberdade de atuação e de expressão que não é, de todo, deferida aos restantes adeptos e espectadores, uma vez que tais facilidade de acesso são obrigatórias por Lei”, pode ler-se numa das passagens da decisão.





Nos argumentos da APCVD estavam, entre outros, notícias da presença de Luís Filipe Vieira, em 2019, numa festa dos Diabos Vermelhos (claque não oficial do Benfica), tendo o ex-presidente do Benfica posado para a fotografia com um cachecol daquele grupo de adeptos, à semelhança do que já tinha acontecido com outro grupo dos No Name Boys (outra claque não oficial).