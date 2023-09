O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão a Adán e considerou nulo e inválido o castigo que lhe foi aplicado na época passada e que o impediu de defrontar o Benfica em Alvalade (2-2), na 33.ª jornada da Liga.

Anulado castigo que tirou Adán do dérbi



Por unanimidade, os três membros do Colégio Arbitral (CA) consideraram que não foi respeitado o direito de o guarda-redes do Sporting se defender do jogo de suspensão que lhe foi aplicado depois de ter sido expulso frente ao Marítimo, na ronda anterior (a 32.









Ver comentários