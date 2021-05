A SAD do FC Porto ficou irritada com Marega devido à revelação da sua saída para o Al Hilal. Ao que o CM apurou, os dirigentes portistas preferiam que o avançado e o seu futuro clube só tivessem anunciado o acordo após o fim da atual época.O Al Hilal confirmou a contratação do maliano a partir de 2021/22 no passado domingo, dia 9. A administração azul-e-branca entende que as duas partes podiam ter esperado ...