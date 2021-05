APAF avança com queixas para o CD sobre declarações de Jorge Jesus e Pizzi

A APAF já avançou com queixas para o Conselho de Disciplina sobre as declarações de Jorge Jesus Pizzi proferidas após o jogo da final da Taça de Portugal com o Sp. Braga , reiterando total confiança em Nuno Almeida, árbitro do encontro de Coimbra."O Sp. Braga não tem culpa da decisão do árbitro. A final da Taça é para ser apitada pelo melhor e não para premiar o árbitro em fim de carreira. Isto tem de acabar, é para apitar o melhor. É uma derrota pesada e deixa-nos tristes. Acreditávamos que íamos ganhar esta final e fomos postos fora do jogo aos 17 minutos. mas o Sp. Braga soube aproveitar", afirmou o treinador do Benfica após a derrota com os minhotos.Já Pizzi falou mesmo em "vergonha": "Não quero falar muito, porque posso prejudicar o Benfica e a mim, mas toda a gente viu o que se passou. Como se estraga um jogo aos 20 minutos. Uma excelente partida com 22 intervenientes de alto nível e depois três que estragaram uma final da Taça. Podia ser bonita e acabou da pior maneira com confusão. Mas isto reflete o futebol português, o que se tem passado. É uma vergonha!", disse.Como é prática normal, será aberto um processo disciplinar. Pizzi e Jorge Jesus incorrem em suspensão, caso sejam considerados culpados de lesão da honra e reputação.